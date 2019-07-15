Макрон обсудит иранскую ядерную программу с Тегераном, Москвой и Вашингтоном

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует выступить посредником и обсудить на этой неделе с Хасаном Роухани, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным выполнение Тегераном условий ядерного соглашения.

«В этих сложных условиях мы намерены продолжить нашу работу, работу посредника и переговорщика»,— сказал глава французского государства и добавил, что планирует провести в ближайшее время переговоры с президентом Ирана, а после с главами России и США.

По мнению господина Макрона, который сейчас находится с официальным визитом в Сербии, самое главное сейчас — «спасти соглашение по ядерной программе и создать условия для предметного диалога с Ираном».

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Напомним, о сокращении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Тегеран предупредил еще 8 мая, призвав Вашингтон вернуться к исполнению ядерной сделки. В начале июля власти Ирана объявили, что начинают обогащать уран выше 3,67%, а очередное сокращение обязательств по ядерной сделке произойдет через 60 дней, если Запад не найдет способ выполнить свою часть сделки. МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном допустимого уровня обогащения урана. Страны ЕС не раз выражали обеспокоенность эскалацией в регионе Персидского залива и призывали Иран отменить решение по СВПД.

Подробнее об ультиматуме Тегерана читайте в материале “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».