16 июля, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Украина продлила продэмбарго до 2021 года

Украина продлила действие запрета на импорт российских товаров до конца 2020 года. Соответствующее постановление правительства от 5 июля обнародовано на сайте украинского кабинета министров.

Запрет вступил в силу 30 декабря 2015 года, а затем несколько раз продлевался, а список санкционных товаров увеличивался. Очередной раунд санкций против России Украина ввела в мае 2019 года. Тогда под запрет попали цемент, клинкер и фанера.

В целом экспорт из России на Украину, как писал “Ъ”, в 2018 году превысил $9,5 млрд, увеличившись вопреки конфликту двух стран и взаимным санкциям почти на 20%. Около половины этих объемов составляют нефтепродукты, уголь и сжиженный углеводородный газ — группы товаров, на которые новые санкции Киева не распространяются.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом от 24 июня продлил до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.

Подробнее о новых санкциях Киева читайте в материале “Ъ” «Украина усиливает границу с Россией».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя