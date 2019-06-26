26 июня, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Правительство России продлило продэмбарго до 2020 года

Правительство продлило продовольственное эмбарго до 31 декабря 2020 года. Подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Ранее действие продовольственного эмбарго на год продлил президент Владимир Путин.

Санкции в отношении России были введены ЕС летом 2014 года после присоединения к РФ Крыма. В ответ на это Москва ввела запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В числе этих стран помимо членов ЕС были: США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя