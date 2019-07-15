Минибаев и Бондарь взяли серебро в синхронных прыжках с вышки на чемпионате мира

Российские спортсмены Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебряные медали в соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с 10-метровой вышки на чемпионате мира по водным видам спорта, проходящем в Южной Корее. Россияне набрали 444,6 балла.

Золото взяли представители Китая (486,93), бронзу — британские спортсмены (425,91). В общекомандном зачете российская команда располагается на второй строчке, уступая первенство команде из Китая.

На предыдущем чемпионате мира в 2017 году, Минибаев и Бондарь стали также серебряными призерами в данном виде программы.

Чего ожидать от чемпионата — в публикации “Ъ” «Счастливого плавания».