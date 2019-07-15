Электроснабжение Алматы восстановлено после блэкаута

Электроснабжение Алматы в Казахстане восстановлено после сбоя, сообщил глава города Бакытжан Сагинтаев в Twitter. Он поручил государственный энергетическому холдингу «Самрук-Энерго» разобраться в причинах нештатной ситуации.

Отключение оборудования на ТЭЦ-2 в Алматы и области произошло в 14:14 по местному времени (11:14 мск) в результате короткого замыкания в электросетях, сообщает «КазТАГ». Сбой повлиял на генерацию электроэнергии на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и каскадной ГЭС в городе Капшагай.

Без электроэнергии осталась большая часть Алматы и часть Алматинской области. Из-за блэкаута приостановило работу метро, остановились троллейбусы, отключились светофоры. Также сбои в работе отмечены в работе аэропорта, возникли проблемы с подачей воды.