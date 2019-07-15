В Алматы произошел блэкаут

Часть районов Алматы осталась без электроснабжения. Как сообщает Zakon.kz, проблемы с электричеством наблюдаются и в области.

В РЭС сказали изданию, что произошла авария на высоковольтной линии. Подключение будет производиться поэтапно, в течение 2–3 часов.

В центре города не работают светофоры, поэтому на крупные перекрестки вышли регулировщики движения, были перекрыты центральные магистрали. Метрополитен работал на резервном питании, но позднее также был отключен во избежание несчастных случаев. Международный аэропорт Алматы продолжает работать в штатном режиме.