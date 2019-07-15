Беспилотный автомобиль «Яндекса» нарушил ПДД в Москве

Беспилотный автомобиль «Яндекса» нарушил ПДД во время тестов в Москве, сообщает агентство «Москва».

По данным издания, на пересечении ул. Мосфильмовская и Проектируемого проезда №6095 (будущий южный дублер Кутузовского проспекта) машина пересекла стоп-линию перед запрещающим сигналом светофора.

В «Яндексе» пояснили, что в момент нарушения ПДД автомобиль находился под управлением водителя-испытателя.

«Иногда во время тестирования в городе водителю приходится брать управление на себя. В этой ситуации беспилотный автомобиль двигался в ручном режиме. Например, если полоса заблокирована, и для объезда препятствия требуется пересечь сплошную, — отметили в пресс-службе компании. — Человек за рулем именно так и поступит, но беспилотный автомобиль просто остановится, потому что не может нарушить правила. Тогда в дело вступает водитель-испытатель и берет на себя ответственность за подобное нарушение».

Напомним, в 2018 году было принято постановление правительства России о проведении в Москве и Татарстане эксперимента (продлится до 2022 года), в рамках которого технологии беспилотных машин будут отрабатываться при движении в общем потоке. В июне 2019 года первые пять беспилотников «Яндекса» вышли на улицы Москвы.