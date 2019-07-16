Гафур Рахимов вышел из боя

Президент Международной федерации любительского бокса (AIBA) Гафур Рахимов снова подал в отставку. В первый раз он уходил временно в надежде, что это позволит AIBA избежать отлучения от участия в Играх в Токио в 2020 году. Теперь господин Рахимов ушел окончательно, чем открыл AIBA путь к проведению выборов нового президента и формированию управляющих органов. Все это необходимо сделать, чтобы вернуть AIBA признание Международного олимпийского комитета (МОК).

В понедельник Гафур Рахимов уведомил членов исполкома AIBA о том, что слагает полномочия президента федерации. В заявлении господина Рахимова, размещенном на официальном сайте AIBA, говорится, что «трудный переходный период в истории AIBA, к сожалению, совпадает с процессом, направленным на защиту моей чести и достоинства от политически мотивированных и ложных обвинений». Господин Рахимов пояснил, что участие в процессах требует его постоянного внимания, а потому он считает правильным «немедленно уйти в отставку с поста президента AIBA». Гафур Рахимов не уточнил, о каких процессах идет речь, но известно, что он находится в санкционном списке Минфина США (за якобы причастность к криминальным структурам).

Гафур Рахимов подает в отставку с поста президента AIBA уже второй раз. В марте этого года он уже слагал полномочия, что стало реакцией на угрозу МОК отлучить AIBA от организации боксерского турнира на Играх-2020 в Токио. Отметим, что именно избрание Гафура Рахимова президентом AIBA и привело к жесткому противостоянию с МОК. Комитет категорически не рекомендовал его выбирать, опасаясь, что пребывание президента AIBA под санкциями США негативно скажется на состоянии и без того проблемной организации, долги которой превысили $16 млн.

Но уход Рахимова в отставку был обставлен так, что он имел возможность в любой момент вернуться. К тому же в МОК склонялись к мысли, что именно господин Рахимов, а не временно исполняющий обязанности президента Мохамед Мустасан, остается реальным руководителем федерации. Как заявлял Ненад Лалович, возглавлявший комиссию МОК по изучению положения в AIBA, уход Гафура Рахимова с президентского поста не устранил риски, связанные с его избранием, поскольку «уровень его влияния и способности контролировать ситуацию остаются не до конца ясными».

В конце июня сессия МОК утвердила предложение исполкома МОК об отзыве признания AIBA. Это, правда, не значит, что бокса в программе токийской Олимпиады не будет. Организацией боксерского турнира, включая квалификационные соревнования, займется сам МОК.

К вопросу о восстановлении в правах AIBA МОК намерен вернуться после токийской Олимпиады. Курировать процесс снова будет Ненад Лалович. Однако до последнего времени AIBA делала все, чтобы максимально усложнить отмену санкций. В начале июля в федерации начался внутренний конфликт, в ходе которого исполком AIBA одобрил открытие дисциплинарных дел в отношении генсека Федерации бокса России Умара Кремлева, президента Федерации бокса Украины Владимира Продивуса и председателя женской комиссии AIBA Эмилии Груевой, выступивших с критикой Гафура Рахимова. В частности, господин Кремлев, после того как AIBA была отстранена от Олимпиады, заявлял, что «все, кто виновен в том, до чего довели AIBA, должны извиниться перед боксерским сообществом и уйти». А на известие об открытии дисциплинарного дела он отреагировал заявлением, в котором называл Мохамеда Мустасана «шутом Гафура».

После того как Гафур Рахимов окончательно покинул AIBA, у нее появляется шанс провести реформы управляющих органов, на которых так настаивает МОК, и главное — запустить процесс подготовки к выборам нового президента. Внеочередной конгресс AIBA, на котором будет рассматриваться вопрос об избрании главы федерации, намечен на 15 ноября в Лозанне. Правда, на его проведение пока нет денег. И это неудивительно, учитывая, что AIBA очень сильно зависит от отчислений МОК. Например, из запланированных на цикл 2016–2020 годов $27,6 млн доходов 60% AIBA рассчитывала получить от МОК. Но из-за дисквалификации этих денег она может и не увидеть.

Александр Петров