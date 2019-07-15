Власти Краснодара считают убытки от сбитых габаритных рамок на Яблоновском мосту

В администрации кубанской столицы подсчитывают убытки от аварии на Яблоновском мосту, где в 6:45 воскресенья, 14 июля, 60-летний водитель пассажирского автобуса сбил габаритные рамки, не позволяющие проехать по сооружению транспортным средствам выше трех метров.

Как рассказали “Ъ-Кубань” в ГУ МВД по Краснодарскому краю, житель Динского района двигался за рулем автобуса по улице Захарова в сторону Адыгеи. По его словам, он просто не заметил запрещающий проезд крупногабаритных машин знаков, а также установленные там накануне рамки. Автобус снес их, и конструкции упали прямо на дорогу, а также на проезжающий со стороны поселка Яблоновский автомобиль. В Госавтоинспекции сообщают, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет. «В настоящий момент подсчитывается принесенный муниципалиту ущерб», - рассказали в краевом главке.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, с 12 июля движение большегрузного транспорта и автобусов через реку Кубань по Яблоновскому мосту было запрещено. Это связано с техническим состоянием сооружения. Запрет будет действовать постоянно. При въезде на мост со стороны Краснодара и со стороны поселка Яблоновский установили знаки, запрещающие проезд транспорта весом более четырех тонн, и металлические габаритные рамы, которые не позволяют проехать по мосту транспортным средствам выше трех метров.

Дмитрий Михеенко