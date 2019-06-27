По Яблоновскому мосту в Краснодаре запретят движение большегрузов и автобусов

Фото: администрация Краснодара

С 12 июля движение большегрузного транспорта и автобусов по Яблоновскому мосту через реку Кубань, который соединяет Краснодар с Адыгеей, будет запрещено. Это связано с техническим состоянием сооружения, сообщили в мэрии кубанской столицы. Запрет будет действовать постоянно.

Как сообщили в городской администрации, при въезде на мост со стороны Краснодара и поселка Яблоновский установят знаки, запрещающие проезд транспорта весом более четырех тонн, и металлические габаритные рамы, которые не дадут проехать по мосту транспортным средствам выше трех метров.

Вице-мэр Краснодара Артем Доронин уточнил, что запрещающие знаки на подъездах к мосту установлены уже давно, но их требования фактически не соблюдаются. Теперь под габаритными рамами, состоящими из двух вертикальных стоек и горизонтальной перекладины, сможет проехать только легковой транспорт. На планках также установят знаки «Ограничение массы» до четырех тонн.

В настоящее время идет совместная работа кубанского минтранса с представителями Адыгеи и компаниями-перевозчиками по корректировке маршрутов пригородных, межмуниципальных и междугородних автобусов, которые пустят в объезд Яблоновского моста. Они будут ездить либо мимо шлюзов Краснодарского водохранилища, либо через Тургеневский мост.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, глава Краснодара Евгений Первышов во время своего майского общения с журналистами рассказал, что строительство нового Яблоновского моста не входит в приоритеты городской администрации. По его словам, если власти краевого центра начнут финансировать этот затратный проект, все остальные дорожные работы в городе придется отложить. В августе прошлого года вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский сообщил, что проектно-сметная документация нового Яблоновского моста уже подготовлена и предполагает строительство 480-метрового моста и двухуровневой развязки. Краснодарский край, по словам чиновника, обратился в федеральный центр с тем, чтобы этот проект был включен в Стратегию пространственного развития страны. Вторую очередь Яблоновского моста планировали начать строить еще летом 2015 года, стоимость проекта оценивалась тогда в 5 млрд руб., однако он так и не был реализован из-за кризиса. Сейчас, по словам господина Первышова, стоимость нового моста оценивается в 7 млрд руб.

Дмитрий Михеенко