На Яблоновском мосту в Краснодаре снесли ограничительные рамки

Сразу несколько популярных Телеграм-каналов Краснодара опубликовали видео, где на подъезде к Яблоновскому мосту снесена и лежит на дороге конструкция, призванная ограничить передвижение там большегрузов и автобусов. По некоторым данным, ограничительную рамку снес именно автобус. В полиции пока не прокомментировали ситуацию.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что с 12 июля движение большегрузного транспорта и автобусов по Яблоновскому мосту через реку Кубань было запрещено. Это связано с техническим состоянием сооружения. Запрет будет действовать постоянно. При въезде на мост со стороны Краснодара и со стороны поселка Яблоновский установили знаки, запрещающие проезд транспорта весом более четырех тонн, и металлические габаритные рамы, которые были призваны не позволить проехать по мосту транспортным средствам выше трех метров.

Запрещающие знаки на подъездах к мосту были установлены уже давно, но их требования фактически не соблюдаются. Предполагалось, что под габаритными рамами, состоящими из двух вертикальных стоек и горизонтальной перекладины, сможет проехать только легковой транспорт.

Дмитрий Михеенко