Антон Шипулин подал документы для участия в довыборах в Госдуму

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин подал документы для участия в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу, говорится на сайте избиркома. Спортсмена выдвинула партия «Единая Россия». «Впереди непростой, но очень интересный период. Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить вашу поддержку»,— сообщил господин Шипулин на своей странице во «Вконтакте». Выборы пройдут 8 сентября.

Ранее стало известно о выдвижении уральского бизнесмена Сергея Капчука (Партия роста), входившего в «список Титова» (бизнес-омбудсмен Борис Титов включил в него предпринимателей, находившихся в бегах по обвинениям в экономических преступлениях и которым обещали, что по возвращении в Россию их дела будут тщательно изучены). Однако из-за непогашенной судимости избирком отказался его регистрировать.

КПРФ выдвинула депутата думы Качканара Габбаса Даутова, «Справедливая Россия» — фельдшера скорой помощи из Новой Ляли Алексея Коровкина, «Яблоко» — заместителя председателя реготделения Ирину Скачкову. ЛДПР выдвинула в качестве кандидата на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу №174 общественницу Евгению Чудновец.

Подробнее — в материале «В Серове поборются за мандат»