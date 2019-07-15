В Иркутской области мэр, спасавший свой дом от паводка, ушел в отставку

Мэр Нижнеудинского района Сергей Худоногов, которого после видео в соцсетях о том, как на его участке в первоочередном порядке спецтехника устраняет последствия сильного наводнения, потребовал уволить вице-премьер Виталий Мутко, подал в отставку. Дума одобрила заявление главы района. Как сообщили “Ъ” в районной думе, заседание состоялось 13 июля и было внеочередным. Господин Худоногов попросил отставки по состоянию здоровья. На заседании думы присутствовало 17 из 19 депутатов. Из них 14 проголосовали за отставку мэра, еще трое воздержались.

В пятницу, 12 июля, управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении Сергея Худоногова по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций).

Нижнеудинский район одним из первых встретил сильное наводнение в Иркутской области, начавшееся 25 июня. В результате разлива рек погибло 25 человек, 3,5 тыс. домов полностью разрушено, более 35 тыс. человек частично или полностью лишилось имущества.

О стихийном бедствии — в материале “Ъ” «Наводнение сменили пожары».

Екатерина Еременко, Иркутск