Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам. Он добавил, что «полная картина по итогам» будет в среду, когда пройдут последние заседания окружных комиссий. Озвученный им список округов не совпадает с теми, где кандидаты ранее заявили о недопуске на выборы.

«По итогам проверки документов все кандидаты без исключения получили итоговые протоколы не позднее чем за двое суток до заседания окружных комиссий, чтобы каждый кандидат мог с итогами ознакомиться и возразить, если считает нужным»,— сказал господин Горбунов на брифинге (цитата по ТАСС). Он уточнил, что было отказано в регистрации кандидатам в 8, 13, 28, 30, 41 и 42-м избирательных округах.

Напомним, прием документов у кандидатов в депутаты Мосгордумы завершился 6 июля. До 16 июля проверка достоверности сданных подписей должна быть завершена и приняты окончательные решения о допуске или отказе кандидатам.

Ранее о том, что собранные за них подписи признали недействительными, сообщил ряд кандидатов в Мосгордуму, в том числе Илья Яшин (45-й округ), Любовь Соболь (43-й округ), Сергей Митрохин (43-й округ) и Дмитрий Гудков (5-й округ). В воскресенье, 14 июля, они организовали акцию «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму» в Новопушкинском сквере.

После нее независимые кандидаты, требовавшие допустить их до выборов и принять подписи, которые избирком отказывается считать действительными, прошли к зданию мэрии и далее на Моховую, к зданию Мосгоризбиркома. Вечером акция была прервана сотрудниками полиции и Росгвардии. По данным портала «ОВД-Инфо» на вечер воскресенья, было задержано более 35 человек, включая кандидатов Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова и Юлию Галямину.

Подробнее — в материале “Ъ” «Марш несобравших».