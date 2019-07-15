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Первый вице-президент Crocus Group и певец Эмин Агаларов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Владельцем российской версии журнала ОК! станет Эмин Агаларов

Новым владельцем российской версии журнала ОК! станет первый вице-президент Crocus Group и певец Эмин Агаларов, он подтвердил эту информацию РБК. Сделка будет проведена в ближайшее время.

По словам господина Агаларова, «АС Рус Медиа» (учредитель ОК!) вместе с журналом передаст ему товарный знак, сайт и команду издания. Свидетельство о регистрации СМИ будет оформлено на юридическое лицо.

Бизнесмен при этом заявил, что редакционная политика издания будет прежней. Главным редактором ОК! останется Вадим Верник.

Напомним, компания «АС Рус Медиа», которая также является учредителем и издателям российской версии Forbes, в 2018 году сменила владельца. Александр Федотов продал ее предпринимателю Магомеду Мусаеву, зятю бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. В 2019 году экс-владельца российского Forbes признали банкротом.

Подробнее о сделке — в публикации “Ъ” «Русский Forbes сменил владельца».

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