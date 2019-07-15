Популярный сайт знакомств Mamba раздает «Бриллианты» стримерам

Самый известный в России сайт знакомств Mamba разработал и запустил новый функционал: теперь в процессе трансляции авторам стримов другие пользователи могут отправлять «Бриллианты», которые затем можно обменять на живые деньги. Так разработчики сайта планируют побудить посетителей сайта к созданию нового уникального контента.



По мнению разработчиков, новая опция поставит «Мамбу» в одну категорию с другими популярными приложениями вроде Twitch, Youtube, Instagram, в которых авторы зарабатывают за счет общения со своей аудиторией во время трансляций.

Прямые эфиры на «Мамбе» появились в 2018 году, но их популярность неуклонно растет. Ежедневно аудитория живых трансляций составляет 1,5 млн человек. Пользователи используют лайвы для того, чтобы рассказать о себе, своей жизни, делятся полезной и интересной информацией и, конечно, получают новые знакомства.

Самыми популярными темами являются отношения и психология. Сегодня на «Мамбе» уже есть свои «звезды», которых одновременно смотрит несколько тысяч человек и которых активно добавляют в «Избранное».

«Количество трансляций, запущенных в мае 2019 года, превысило количество трансляций на тот же период в 2018 году более чем вдвое. Пропорционально этой цифре выросло количество зрителей и среднее время просмотра. Новый сервис Live Stream положительно сказался на среднем времени, проведенном пользователем в системе. Раньше они проверяли личные сообщения, пользовались „Знакомствами“ и „Поиском“, а теперь смотрят и комментируют стримы»,— поделился Виталий Борисов, руководитель мобильного направления Mamba.

Следующее, что планируют разработчики, — добавление функции сохранения трансляции для ее повторного просмотра.

О СЕРВИСЕ Mamba — самый популярный в России сайт знакомств. Сегодня на нем зарегистрировано более 40 млн пользователей, каждый месяц добавляется еще 1 млн новых анкет. Каждую секунду выходят в онлайн более 100 тыс. пользователей, треть из них — новые.

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