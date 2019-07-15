Минстрой заявил о начале восстановления инфраструктуры Иркутской области с 20 июля

Восстановление коммунальной инфраструктуры Иркутской области после паводков начнется 20 июля, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на главу Минстроя РФ Владимира Якушева. По его словам, основная проблема — восстановление социальной инфраструктуры и школ к 1 сентября.

«Ориентировочно 20-го числа армия и дополнительные силы МЧС, которые были перемещены извне, должны выйти из территории подтопления, там останется только местный МЧС региональный, и заходим уже в полный рост мы как раз»,— сказал господин Якушев.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Погибло 25 человек, это жители Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов.

Полностью или частично имущества лишилось около 33 тыс. человек. В Иркутской области 12 июля был объявлено днем траура.

О стихийном бедствии — в материале “Ъ” «Наводнение сменили пожары».