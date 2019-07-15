«Известия»: поставка Турции основных компонентов для С-400 завершится в течение недели

Поставка основных компонентов для зенитных ракетных систем С-400 Турции завершится в течение недели, сообщили «Известия» со ссылкой на источники. Накануне на авиабазу около Анкары прибыл шестой российский самолет с комплектующими.

По словам источников, контракт будет выполнен полностью в апреле 2020 года.

Поставки российских C-400 начались 12 июля. Контракт на поставку Турции четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Из-за покупки Турцией С-400 Вашингтон отказался передавать Анкаре истребители пятого поколения F-35, а также грозился прекратить партнерство с Турцией по производству комплектующих F-35. Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции «за опасное партнерство с Путиным».

Подробнее о российско-турецкой сделке — в материале “Ъ” «С-400 высадились в Турции».