Новая партия компонентов для С-400 прибыла в Турцию

В Турцию прибыл российский самолет с еще одной партией компонентов для зенитных ракетных систем С-400. Как сообщило Минобороны Турции в Twitter, пятый самолет приземлился на авиабазе Мюртед неподалеку от Анкары.

Позднее в ведомстве сообщили о прибытии шестого самолета. Уточнялось, что в течение дня ожидается еще одна партия комплектующих.

Поставки российских C-400 начались 12 июля. Контракт на поставку Турции четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Из-за покупки Турцией С-400 Вашингтон отказался передавать Анкаре истребители пятого поколения F-35, а также грозился прекратить партнерство с Турцией по производству комплектующих F-35. Группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа ввести санкции против Турции «за опасное партнерство с Путиным».

Подробнее о российско-турецкой сделке — в материале “Ъ” «С-400 высадились в Турции».