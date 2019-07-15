Автоспорт
Гран-при Великобритании — 10-й этап чемпионата мира «Формулы-1»
1 (2). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:21.08,452. 2 (1). Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 24,928. 3 (3). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 30,117. 4 (5). Пьер Гасли (Франция, Red Bull) — 34,692. 5 (4). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 39,458. 6 (13). Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 53,639. 7 (7). Дэниел Риккардо (Австралия, Renault) — 54,401. 8 (12). Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.05,540. 9 (17). Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.06,720. 10 (10). Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 1.12,733.
В скобках — позиция на стартовой решетке.
Чемпионат пилотов
1. Хэмилтон — 223 очка. 2. Боттас — 184. 3. Ферстаппен — 136. 4. Феттель — 123. 5. Леклер — 120. 6. Гасли — 55. 7. Сайнс — 38. 8. Райкконен — 25. 9. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 22. 10. Риккардо — 22… 14. Квят — 12.
Кубок конструкторов
1. Mercedes — 407 очков. 2. Ferrari — 243. 3. Red Bull — 191. 4. McLaren — 60. 5. Renault — 39. 6. Alfa Romeo — 26. 7. Racing Point — 19. 8. Toro Rosso — 19. 9. Haas — 16. 10. Williams — 0.
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