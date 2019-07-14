В центре Парижа полиция применила слезоточивый газ против «желтых жилетов»

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы вытеснить протестующих с центральной улицы Парижа Елисейские поля, сообщает Reuters. Волнения произошли спустя несколько часов после прошедшего парада, приуроченного к национальному празднику День взятия Бастилии.

Улица была открыта для движения сразу по завершении парада, на котором присутствовал президент Эмманюэль Макрон. Однако несколько сотен представителей движения «желтые жилеты» попытались занять ее.

Полицейские стали вытеснять протестующих, которые пытались перекрыть дорогу металлическими заграждениями и мусорными баками. Демонстранты кидали в полицию различные предметы и поджигали мусор. Источники в полиции и судебных кругах заявили, что были задержаны порядка 152 представителей «желтых жилетов» рядом с Елисейскими полями во время попытки организовать акцию протеста.

Демонстранты ожидали господина Макрона, который должен был появиться на параде в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Проезд президента задержался, его встретили свистом и скандированием «Макрона в отставку».