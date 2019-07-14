«Желтые жилеты» попытались устроить демонстрацию во время военного парада в Париже

В начале парада по случаю Дня взятия Бастилии — перед тем, как построившиеся на главной улице Парижа войска должен был объехать военный губернатор,— группа демонстрантов, собравшихся в начале Елисейских полей, подняла свист и стала потрясать желтыми шариками. Вместо гимна они пели «On est la, on est la» — «мы здесь, мы здесь!».

Демонстранты ожидали президента Эмманюэля Макрона, который должен был появиться на параде в 10:00 по местному времени (11:00 мск). Проезд президента задержался, его встретили свистом и скандированием «Макрона в отставку». Попытки прорваться к улице «Желтые жилеты» не сделали, полиция вытесняет их с Елисейских полей.

Алексей Тарханов, Париж