Главе петербургского штаба Навального отказали в регистрации на муниципальных выборах

Руководителю штаба Алексея Навального в Петербурге — Александру Шуршеву — отказано в регистрации на муниципальных выборах в МО «Екатерингофский». Комиссия ИКМО не нашла у него официально заключенного договора со сборщиком подписей в поддержку своего выдвижения. Сам господин Шуршев считает, что сделано это «по надуманным основаниям».

“Ъ-СПб” писал, что ранее в помещение МО «Екатерингофский» не пустили представителя Горизбиркома с правом решающего голоса Екатерину Фесик.

Также сообщалось, что происходящее на муниципальных выборах в Петербурге назвал «безобразием» врио губернатора города Александр Беглов. Он призвал реформировать работу городских ИКМО.