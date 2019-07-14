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Главе петербургского штаба Навального отказали в регистрации на муниципальных выборах

Руководителю штаба Алексея Навального в Петербурге — Александру Шуршеву — отказано в регистрации на муниципальных выборах в МО «Екатерингофский». Комиссия ИКМО не нашла у него официально заключенного договора со сборщиком подписей в поддержку своего выдвижения. Сам господин Шуршев считает, что сделано это «по надуманным основаниям».

“Ъ-СПб” писал, что ранее в помещение МО «Екатерингофский» не пустили представителя Горизбиркома с правом решающего голоса Екатерину Фесик.

Также сообщалось, что происходящее на муниципальных выборах в Петербурге назвал «безобразием» врио губернатора города Александр Беглов. Он призвал реформировать работу городских ИКМО.

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