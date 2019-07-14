Демонстранты в Гонконге вышли на акцию протеста в спальном районе

Активисты в Гонконге вышли на очередную демонстрацию против законопроекта об экстрадиции. Как сообщает RTHK, акция проходит в отдаленном от центра спальном районе Шатин на Новых территориях.

Протестующие добиваются полного снятия законопроекта и амнистии для людей, задержанных в ходе предыдущих акций. Организаторы манифестации рассчитывают на мирный характер протеста.

В Гонконге с 9 июня продолжаются массовые протесты против принятия закона, который должен был разрешить экстрадицию лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР, в материковый Китай.

9 июля глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила, что закон об экстрадиции «мертв», и призвала протестующих начать переговоры «без предварительных условий». Но демонстрантов это не устроило: они сочли ее слова уловкой и призвали закрепить аннулирование законопроекта юридически.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В Гонконге оживляют протесты».