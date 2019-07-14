Количество подтопленных домов в Иркутской области сократилось в два раза

Число домов, которые подтопило из-за паводков в Иркутской области, за последние сутки уменьшилось в два раза, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС России. Количество таких зданий сократилось со 138 до 67.

«Остается подтопленным один населенный пункт — город Тулун, 67 жилых домов с населением 168 человек, в числе которых 34 ребенка»,— рассказал представитель пресс-службы ведомства.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Погибли 25 человек — это жители Тулунского, Нижнеудинского, Тайшетского, Черемховского, Чунского и Зиминского районов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Полностью или частично имущества лишились около 33 тыс. человек. Госпитализированы 486 жителей. В Иркутской области 12 июля был объявлен днем траура.

О стихийном бедствии — в материале “Ъ” «Наводнение сменили пожары».