Во Франции создадут командование космических сил

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о начале процесса создания военно-космического командования, сообщает AFP. Оно будет частью военно-воздушных сил Франции. Заявление было сделано накануне празднования Дня взятия Бастилии. Традиционно оно отмечается 14 июля.

В конце 2018 года сообщалось, что в США создают командование космических сил. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп. Как заявили в Белом доме, эти войска будут защищать интересы страны, американские спутники и отслеживать космический мусор.

В июне этого года страны—члены НАТО приняли первое в своей истории рамочное соглашение по космической стратегии.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Космос принят в альянс НАТО».