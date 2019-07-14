«Укртранснафта» начала транспортировку нефти из США на Кременчугский НПЗ

«Укртранснафта» после проверки качественных показателей начала прием нефти сорта Bakken. Ее в конце прошлой недели доставили танкером из США для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). По трубопроводу Одесса—Кременчуг нефть поставят на мощности НПЗ.

Ранее танкер Wisdom Venture под флагом Гонконга доставил в Одесский порт 75 тыс. т нефти из США. Заход танкера в Одессу — первая в истории Украины поставка нефти непосредственно из США.