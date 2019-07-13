В Гонконге вспыхнули беспорядки на протестах против параллельной торговли

В Гонконге во время демонстраций против параллельных торговцев вспыхнули беспорядки, сообщает AFP. Полиция применила перцовый газ и дубинки против протестующих, чьи лица были скрыты масками, в районе Сёнсёй, который располагается в непосредственной близости от материкового Китая. В этом районе находятся многочисленные фармацевтические магазины, а также торговые точки, реализующиеся косметику.

Торговцы с материка закупают товары в Гонконге — они не облагаются налогом — и перепродают их вдоль границы. По словам очевидцев, одному из демонстрантов разбили голову. По некоторым данным, на протесты вышли порядка 30 тыс. жителей.

Ранее жители Гонконга протестовали против законопроекта об экстрадиции.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам 9 июля объявила, что закон об экстрадиции «мертв», и призвала протестующих начать переговоры «без предварительных условий». Но демонстрантов это не устроило: они сочли ее слова уловкой и призвали закрепить аннулирование законопроекта юридически, а также амнистировать всех, кто был задержан на предыдущих митингах.

Подробнее — в публикации “Ъ” «В Гонконге оживляют протесты».