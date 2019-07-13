Зеленский потребовал отпустить осужденного в Италии бойца Нацгвардии

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Рима выдать бойца украинской Национальной гвардии Виталия Маркива, осужденного в Италии за убийство итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова.

«Срочное возвращение домой! Зеленский требует возвращения нацгвардейца Виталия Маркива на Украину»,— цитирует ТАСС заявление команды украинского лидера. Подчеркивается также, что в Киеве не видят оснований для вынесения приговора. «Президент приказал все время быть с Виталием на связи и максимально быстро разобраться с вопросом возвращения ветерана на родину»,— добавили представители господина Зеленского.

Господин Маркив, имеющий украинское и итальянское гражданство, был арестован в июне 2017 года. Как установило следствие, военнослужащий находился в составе подразделения на вершине горы Карачун, откуда была из миномета расстреляна группа, в которую входили господа Роккелли и Миронов. Виталий Маркив не признал вину. Он утверждает, что подразделение на горе Карачун было вооружено только легким стрелковым вооружением.

В пятницу, 12 июля, суд присяжных признал господина Маркива виновным и приговорил к 24 годам тюрьмы. После этого у посольства Италии в Киеве прошли протесты с требованием освободить бойца.