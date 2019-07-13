Волейболисты сборной России проиграли США в «Финале шести» Лиги наций

Сборная России по волейболу проиграла команде США в матче «Финала шести» Лиги наций. Состоявшаяся в Чикаго встреча закончилась со счетом 3-0 (25:21, 25:17, 25:20).

У США самым результативным игроком стал Томас Яшке, набравший 13 очков. В составе россиян 10 очков получил Федор Воронков, еще 8 — Иван Яковлев.

В полуфинале российская сборная сыграет с командой Польши. В другом полуфинале США встретятся с Бразилией.

О стартовом матче «Финала шести» читайте в публикации “Ъ” «Францию заблокировали в Лиге наций».