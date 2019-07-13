Мюллер выступит на заседании двух комитетов Палаты представителей США 24 июля

Спецпрокурор США Роберт Мюллер 24 июля примет участие в открытых слушаниях в юридическом комитете и комитете по разведке в Палате представителей США. Изначально господин Мюллер планировал выступить на заседании 17 июля, но оно было перенесено.

О согласовании новой даты сообщил в Twitter глава юридического комитета Джерри Надлер. «Мы достигли соглашения со спецпрокурором Мюллером о перенесении публичных слушаний на 24 июля, и господин Мюллер согласился на более длительное заседание»,— рассказал политик.

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Роберт Мюллер с мая 2017 года расследовал предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США. В апреле 2019-го расследование было завершено. Следователи утверждают, что выявили многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. При этом спецпрокурор не смог собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о сговоре.

В мае господин Мюллер на пресс-конференции объявил об отставке. Он назвал «нецелесообразным» дачу показаний по «российскому делу» в Конгрессе США, а также заявил, что не намерен больше как-либо комментировать дело. Слушания 24 июля будут его первым публичным выступлением.

Почему Роберт Мюллер не выдвинул обвинения против президента США, читайте в материале “Ъ” «Прокурор выступил с последним словом».