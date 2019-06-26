Мюллер 17 июля выступит на открытом заседании двух комитетов Палаты представителей США

Спецпрокурор США Роберт Мюллер 17 июля выступит на открытом заседании юридического комитета и комитета по разведке Палаты представителей. Об этом в совместном заявлении сообщили председатели комитетов Адам Шифф и Джеррольд Надлер.

«Американцы хотят услышать показания специального прокурора, чтобы понять, что он и его команда изучили, раскрыли и выяснили о нападении России на нашу демократию, принятии и использовании помощи командой Трампа, а также препятствовании расследованию этой атаки со стороны президента Трампа и его соратников»,— приводит Fox News заявление политиков.

В марте генпрокурор США Уильям Бар сообщил о завершении так называемого российского расследования. Итоговый доклад главе Минюста передал курировавший продолжавшееся почти два года следствие о возможном российском вмешательстве в выборы 2016 года Роберт Мюллер. Следователи утверждают, что выявили многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа. При этом спецпрокурор не смог собрать достаточное количество улик, чтобы заявить о сговоре.

О том, почему Роберт Мюллер не выдвинул обвинения против президента США, читайте в материале “Ъ” «Прокурор выступил с последним словом».