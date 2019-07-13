Россияне не готовы экономить на мороженом

Россияне покупают мороженое вне зависимости от экономии на других продуктах, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на исследование сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods. Эксперты отметили, что чаще всего мороженое покупают женщины.

Согласно исследованию, 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще. Из них 56% покупают его раз в неделю, 21,9% — дважды в неделю, 8,5% — трижды, 4,1% — четыре раза в неделю и около 4% — десять и более раз в неделю. В чеках мужчин на тысячу покупок приходится в среднем 53 штуки мороженого. В чеках женщин на 10% больше — 59 штук на тысячу покупок.

Специалисты изучили 235 тыс. чеков от 224,5 тыс. пользователей за май-июнь 2019 года. Средний показатель покупки мороженого россиянами на каждую тысячу позиций — 56 штук мороженого.

11 июля холдинг «Ромир» сообщил, что средний чек жителя России за один поход в магазин в июне увеличился на 3 руб., или на 0,5%, и составил 556 руб. По сравнению с июнем прошлого года показатель вырос на 2,4%. В июне компания Ipsos Comcon представила исследование, где рассказала, что больше половины россиян покупают товары только по акциям. В сравнении с 2016 годом их число выросло на 10%.

О предыдущих показателях читайте в публикации “Ъ FM” «Средний чек россиян теряет в весе».