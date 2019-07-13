Футболист «Зенита» Эрнани переходит в итальскую «Парму»

Итальянский футбольный клуб «Парма» подписал соглашение об аренде на год с 25-летним бразильским полузащитником «Зенита» Эрнани, говорится в сообщении «Пармы». Отмечается, что соглашение включпает в себя обязательный выкуп трансфера.

Контракт подписан до 30 июня 2023 года.

Эрнани перешел в «Зенит» в 2016 году. Контракт с клубом был подписан на пять лет. В 2017 году Эрнани отдали в аренду на год во французский «Сент-Этьен».