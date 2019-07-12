Российских наблюдателей от ОБСЕ не пустили на выборы в Раду

Центризбирком Украины отказался регистрировать россиян в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).

«Решение принято в связи с тем, что указанные лица являются гражданами Российской Федерации, в соответствии с требованиями закона Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" не могут быть официальными наблюдателями"»,— сообщает ЦИК в Facebook.

За выборами в Раду будут наблюдать 1413 официальных наблюдателей. «От 10 иностранных государств — 58 официальных наблюдателей, от 15 международных организаций — 1355 официальных наблюдателей»,— уточнили в комиссии.

Досрочные выборы депутатов Верховной рады состоятся 21 июля. 23 июня ЦИК завершил регистрацию партийных списков и кандидатов в одномандатных округах.

Перед президентскими выборами Киев также отсек от мониторинга избирательной кампании наблюдателей с российскими паспортами. Специально для этого были приняты поправки, в которых говорилось, что наблюдателями на выборах не могут быть граждане стран, которые Рада признает «государством-агрессором или государством-оккупантом».

О том, как российские наблюдатели пытались поучаствовать в мониторинге выборов на Украине, читайте в материале “Ъ”.