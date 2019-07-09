Россия переходит в наблюдение

Как стало известно “Ъ”, Россия делегировала своих представителей в миссию наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, которые займутся мониторингом парламентских выборов на Украине. Список из 17 россиян ушел в БДИПЧ, а оттуда в украинский Центризбирком. В Москве, впрочем, на успех особо не рассчитывают. Перед президентскими выборами Киев отсек от мониторинга избирательной кампании наблюдателей с российскими паспортами и подвел под это решение законодательную базу.

О том, что Москва передала БДИПЧ ОБСЕ список своих представителей для участия в краткосрочной миссии Бюро по наблюдению за намеченными на 21 июля досрочными выборами в Верховную раду, “Ъ” рассказал дипломатический источник в МИД РФ. Собеседник “Ъ” в ОБСЕ подтвердил эту информацию. По его словам, полный список краткосрочной миссии БДИПЧ ОБСЕ был отправлен в ЦИК Украины 8 июля.

В списке наблюдателей от БДИПЧ, с которым удалось ознакомиться “Ъ”, 613 человек из 38 стран.

Больше всего граждан США — 110. На втором месте Канада — 107 представителей. Третья по численности группа — 67 наблюдателей — граждане Германии, а четвертая — представители Великобритании.

Россиян в списке семнадцать. Двое из них — Кристина Богданова от АНО «Институт электоральной дипломатии» и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права — были в составе 24 человек, которых Москва в феврале делегировала для наблюдения за президентскими выборами на Украине (первый тур прошел 31 марта, а второй 21 апреля).

Тогда попытка России принять участие в мониторинге в составе международной миссии БДИПЧ ОБСЕ провалилась и обернулась громким скандалом. Поводом для него стало решение Киева не пускать на выборы тех наблюдателей БДИПЧ, у которых есть гражданство России. Глава МИД Украины Павел Климкин объявил, что Киев не аккредитует для работы на Украине во время президентской кампании тех наблюдателей БДИПЧ, которые являются гражданами РФ. «МИД Украины не примет заявки о регистрации российских наблюдателей. Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора»,— объяснял украинскую позицию господин Климкин.

В Москве это решение назвали «дискриминацией по национальному признаку». Глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин в беседе с “Ъ” тогда заявил, что решение не аккредитовать россиян не соответствует «ни духу, ни букве документов», регулирующих деятельность международных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. «После того как БДИПЧ берет человека в свою команду, а бюро берет в основную команду представителей РФ, такой человек переходит в категорию международного сотрудника и его паспорт значения не имеет. Создавшаяся ситуация уникальна, и создает ее Украина»,— отмечал дипломат.

Но украинская сторона не изменила своей позиции даже после того, как директор БДИПЧ ОБСЕ Ингибьорг Сольрун Гисладоттир призвала Киев соблюдать свои обязательства перед организацией в части наблюдения за выборами. Не помогло и заявление спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера. В разгар скандала вокруг наблюдателей он сообщил в своем аккаунте в Twitter, что «это нормально», если наблюдатели из России будут участвовать в мониторинге выборов на Украине под эгидой БДИПЧ. Господин Волкер тогда отметил, что «Украина нуждается в наблюдателях БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов», а «в противном случае люди могут поставить выборы под сомнение».

Несмотря на эти призывы, Верховная рада Украины 7 февраля приняла поправки в законы «О выборах народных депутатов Украины» и «О местных выборах», которые создали правовую основу для того, чтобы не впускать в страну участников мониторинговых миссий, если у них есть российский паспорт. Хотя Россия в поправках не упомянута, в них говорится, что наблюдателями на выборах не могут быть граждане стран, которые Рада признает «государством-агрессором или государством-оккупантом». «Агрессором» и «оккупирующей стороной» Россию в свою очередь признает закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей».

В результате российские наблюдатели на Украину не поехали. Это стало прецедентом для деятельности ОБСЕ. Страны, состоящие в этой организации, до этого случая никогда не фильтровали наблюдателей по принципу принадлежности к гражданству того или иного государства даже несмотря на конфликты друг с другом.

Собеседник “Ъ” в МИД РФ почти уверен, что февральская история повторится и на этот раз и россияне не смогут участвовать в мониторинговой миссии БДИПЧ.

«Исход, скорее всего, будет тот же (что и зимой.— “Ъ”)»,— сказал он “Ъ”, отметив, что Москва обязательно отреагирует, если украинский ЦИК снова откажет россиянам в аккредитации.

Владимир Соловьев