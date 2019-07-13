Денис Черышев остается в «Валенсии»

Испанский футбольный клуб «Валенсия» на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника сборной России Дениса Черышева из «Вильярреала». Как отмечается в сообщении, контракт с 28-летним хавбеком рассчитан до 2022 года, сумма отступных составляет €80 млн.

Ранее испанские СМИ сообщали, что сумма трансфера Черышева составит €5 млн.

Денис Черышев перешел в «Вильярреал» в 2016 году, а в августе прошлого года был отдан в аренду в «Валенсию». В минувшем сезоне россиянин забил четыре мяча в 41 матче в составе «летучих мышей». Ранее Черышев также играл за мадридский «Реал» и «Севилью».

На счету футболиста 9 голов в 22 матчах за сборную России, в составе которой он выступал на домашнем чемпионате мира-2018. «РИА Новости»