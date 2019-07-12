Михаилу Развожаеву пожелали успеха в работе с Алексеем Чалым

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев 12 июля прибыл в вверенный ему Владимиром Путиным регион. С местными чиновниками его знакомил полпред президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов и его предшественник — отправленный в отставку накануне Дмитрий Овсянников. Он пожелал господину Развожаеву успехов в работе с Алексеем Чалым, в действиях которого экс-губернатор «кроме вранья и тщеславия ничего не видел». В свою очередь, Михаил Развожаев назвал господина Чалого, который конфликтовал с двумя предыдущими руководителями города, человеком, который «живет проблемами Севастополя», пообещал разобраться с остановкой ремонта Матросского бульвара и за месяц сформировать новый состав правительства.

Небольшой зал заседаний правительства Севастополя с трудом вместил всех пришедших познакомиться с новым главой города Михаилом Развожаевым. Здесь были местные чиновники различного уровня, силовики, заместители предыдущего губернатора Дмитрия Овсянникова. Заксобрание Севастополя представляла спикер Екатерина Алтабаева. Врио губернатора вошел в зал в сопровождении своего предшественника Дмитрия Овсянникова, главы Крыма Сергея Аксенова и полпреда в ЮФО Владимира Устинова, который первым делом посетовал на явное несоответствие размеров помещения масштабу мероприятия.

Далее господин Устинов напомнил собравшимся, что накануне Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и назначил врио главы города Михаила Развожаева. Господина Развожаева он назвал человеком с большим опытом работы в региональных и федеральных органах власти. Также полпред выразил уверенность, что новый руководитель города, ранее возглавлявший ОНФ, сумеет наладить общественный контроль работы власти. Затем с небольшой приветственной речью к собравшимся обратился сам Михаил Развожаев. Он сообщил, что намерен быстро вникнуть в проблемы Севастополя.

После слово взял бывший губернатор Дмитрий Овсянников, который заявил, что принял решение уйти в отставку, потому что в городе «самое главное — политическое спокойствие».

Он считает, что сумел достичь успехов по всем направлениям, кроме политического, пожелав успеха в этой работе господину Развожаеву. «Часть людей в городе, не скрываю, это Алексей Михайлович Чалый, от которого вместо нормальной работы кроме вранья и тщеславия я ничего не видел»,— сказал Дмитрий Овсянников. Напомним, господин Овсянников стал врио губернатора Севастополя в июле 2016 года, его назначение тогда поддержал экс-спикер заксобрания города Алексей Чалый, конфликтовавший с предыдущим градоначальником, Сергеем Меняйло. Господин Овсянников также подчеркнул, что Михаил Развожаев обладает «всем набором качеств», чтобы «эту проблему решить». После этого представление нового врио, продлившееся не больше 10 минут, закончилось.

Михаил Развожаев на пресс-подходе рассказал журналистам, что у него уже был «полезный разговор» с Алексеем Чалым, когда он приезжал в город как руководитель ОНФ (в июне 2019 года). «Это (Алексей Чалый.— “Ъ”) человек, который живет проблемами города. И я хотел бы в своей работе к мнению людей, которые носят такой моральный авторитет, прислушиваться. Главное, чтобы это было во благо людей и города, а не разборок: кто прав, а кто виноват»,— сказал Михаил Развожаев. Он также сообщил, что в ближайший месяц намерен сформировать новый состав правительства. Нынешний был оправлен им в отставку, как того требует устав города. В новый состав правительства войдут как нынешние севастопольские чиновники, так и люди, которые «постоянно работают» вместе с господином Развожаевым.

Первым делом врио губернатора намерен вникнуть в проблемы Севастополя, в реализацию проектов ФЦП развития Крыма. Их он обсудит на следующей неделе в Москве с федеральными чиновниками.

Также Михаил Развожаев собирается изучить вопрос реконструкции Матросского бульвара (его вел за свои деньги благотворительный фонд Алексея Чалого «35 береговая батарея», но работы были остановлены правительством Севастополя, что стало поводом эскалации конфликта между Дмитрием Овсянниковым и Алексеем Чалым). «Безобразие, когда процесс остановлен и ничего там не происходит. Хуже этого нет»,— сказал господин Развожаев и добавил, что примет решение по бульвару «в ближайшее время». Также в ближайший год он намерен доказать своей работой, что достоин участвовать в выборах губернатора Севастополя, которые состоятся в сентябре 2020 года.

Вадим Никифоров, Севастополь