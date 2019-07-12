В России может быть возрожден институт типового проектирования

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о подготовке к возрождению в стране института типового проектирования. «Мы готовимся возродить по сути по всей стране и на всех направлениях институт типового проектирования»,— сказал он на совещании по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов (цитата по ТАСС).

Господин Медведев подчеркнул, что строительные материалы, техника и оборудование, используемые для строительства, должны быть современными, качественными и предпочтительно произведенными в России. «Масштабная стройка в рамках нацпроектов должна подтолкнуть развитие смежных отраслей. Нельзя допускать ни перепроизводства, ни дефицита»,— указал премьер, добавив, что нельзя допустить при этом спекулятивного разгона цен.

Напомним, в мае 2018 года президент России Владимир Путин издал майский указ о развитии страны до 2024 года. На его основании правительство разработало 13 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» и другие.

О проблемах с реализацией нацпроектов читайте в материале “Ъ” «Нацпроекты не укладываются на карту».