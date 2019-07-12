Проведены первые трансакции с использованием механизма расчетов с Ираном

В рамках специального механизма расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), созданного для обхода санкций США, проведены первые трансакции. «INSTEX начал функционировать. Осуществляются первые торговые трансакции»,— цитирует «Интерфакс» высокопоставленного чиновника ЕС, давшего комментарий на условиях анонимности.

«Семь новых государств-членов заявили публично, что они намерены присоединиться к этому специальному механизму»,— добавил собеседник агентства, уточнив, что в ближайшее время их число может вырасти, ведутся дискуссии еще с рядом государств.

В январе Франция, Германия и Великобритания создали специальный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX. Цель проекта — оградить от американских санкций в отношении Ирана традиционные финансовые компании, продолжая экономическое сотрудничество с этой страной. INSTEX был запущен 29 июня. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов ранее заявил, что Россия и Европа ведут переговоры о подключении к специальному платежному механизму по Ирану.

В 2015 году Иран и шесть ведущих мировых держав, включая США, подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД.

Какие санкции Вашингтон принял против Тегерана после выхода из ядерной сделки — в материале “Ъ” «Америка ударила по аятолле».