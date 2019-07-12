ФОМ: работу полиции на отлично оценили 25% россиян

Социологи выяснили, что 25% россиян оценивают работу полиции на отлично и хорошо, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на опрос фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Еще 40% респондентов считают, что «полиция работает удовлетворительно», противоположного мнения придерживается около 22% россиян, остальные затруднились ответить.

При этом только 14% россиян считают, что полиция в том месте, где они живут, стала работать лучше. Не заметили изменений 46% респондентов, а 12% сказали, что работать полиция стала хуже. Затруднились дать ответ 27% опрошенных.

Эксперты обнаружили, что 55% не хотели бы, чтобы их дети или внуки работали в полиции. Тревогу при обращении к полицейским испытывают 29%, 46% респондентов никогда не приходилось иметь дело с сотрудниками полиции.

Опрос проводился 6–7 июля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. В нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов.

Ранее социологи «Левада-центра» выяснили, что 66% респондентов считают «обычной практикой», когда полицейский подбрасывает «неугодным» наркотики. Опорос проводился после громкого дела, возбужденного против журналиста Ивана Голунова. Он был обвинен в попытке сбыта наркотиков. Господин Голунов все обвинения отрицал и говорил, что запрещенные препараты были ему подкинуты в ходе обысков. Суд отправил его под домашний арест.

Дело получило широкий общественный резонанс: по всей стране прошли массовые акции в поддержку Ивана Голунова. Позже обвинения с журналиста были сняты, а полицейские, ответственные за его задержание, отстранены от работы или уволены.

Подробнее о том, как россияне оценивают работу правоохранителей при обнаружении наркотиков,— в публикации “Ъ FM”.