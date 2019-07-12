Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака

Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки. Такие данные содержатся в докладе «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году» на сайте главного онколога Минздрава Андрея Каприна.
По данным специалистов, в прошлом году в России чаще всего выявляли:
При этом наименее распространенными оказались рак печени и внутрипеченочных желчных протоков (5,9 случая заболевания на 100 тыс. населения), рак пищевода (9,4), рак костей и суставных хрящей (10,8), рак глотки (12,3), рак поджелудочной железы (13,5).
Согласно ранее обнародованным данным Минздрава России, самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований в 2018 году были зафиксированы в Курской области (3331,1 на 100 тыс. населения) и Мордовии (3292,1). Также высокие показатели были в Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.
О региональных программах лечения пациентов с онкологическими заболеваниями — в публикации “Ъ” «Новые программы для старых болезней».
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