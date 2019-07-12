Минздрав назвал самые распространенные в России виды рака

Самыми распространенными видами рака в 2018 году оказались рак молочной железы, кожи (кроме меланомы), тела матки, предстательной железы и ободочной кишки. Такие данные содержатся в докладе «Состояние онкологической помощи населению России в 2018 году» на сайте главного онколога Минздрава Андрея Каприна.

По данным специалистов, в прошлом году в России чаще всего выявляли:

рак молочной железы — у 471,5 человек на 100 тыс. населения;

рак кожи — у 298,2 человек на 100 тыс. населения;

рак тела матки — у 180,5 человек на 100 тыс. населения;

рак предстательной железы — у 162,2 человек на 100 тыс. населения;

рак ободочной кишки — у 149,6 человек на 100 тыс. населения.

При этом наименее распространенными оказались рак печени и внутрипеченочных желчных протоков (5,9 случая заболевания на 100 тыс. населения), рак пищевода (9,4), рак костей и суставных хрящей (10,8), рак глотки (12,3), рак поджелудочной железы (13,5).

Согласно ранее обнародованным данным Минздрава России, самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований в 2018 году были зафиксированы в Курской области (3331,1 на 100 тыс. населения) и Мордовии (3292,1). Также высокие показатели были в Краснодарском крае (3235,2), Калужской (3231,4) и Псковской (3110,5) областях.

О региональных программах лечения пациентов с онкологическими заболеваниями — в публикации “Ъ” «Новые программы для старых болезней».