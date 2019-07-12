СКР уточнил число находившихся в «уазике» во время ДТП в Туве

В Республике Тыва двое из двенадцати человек, находившихся в утонувшем автомобиле, выжили, сообщила официальный представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Алла Нурсат. По ее словам, двум пассажирам упавшего в реку «уазика» удалось вылезти из машины и добраться до берега. В автомобиле обнаружили девять тел (двух женщин и семерых детей). Тело одного мужчины, предположительно, водителя, унесло течением.

В ночь на 12 июля в Бай-Тайгинском районе «уазик» попытался преодолеть реку Шуй вброд. Автомобиль перевернулся и оказался под водой. Первоначально сообщалось о десяти людях, которые могли находиться в салоне. Управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее большие человеческие жертвы»).

В пресс-службе республиканского МЧС сообщили, что в Бай-Тайгинский район вылетел вертолет Ми-8 «Тува-Авиа» со спасателями Тувинского поисково-спасательного отряда, службы ГО и ЧС Республики Тыва, врачами и следователями.

Константин Воронов, Новосибирск