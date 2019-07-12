Нижегородская область вновь объявила аукционы на открытие восьми кредитных линий

Минфин Нижегородской области снова объявил восемь аукционов на предоставление региону суммарно 6 млрд руб. кредита, сообщается на сайте госзакупок. Планируется привлечь четыре возобновляемых кредитных линии на 1 млрд руб. каждая (начальная максимальная стоимость аукциона – 85 млн руб.) и четыре привлечь четыре возобновляемых кредитных линии на 500 млн руб. каждая (начальная максимальная стоимость аукциона – 42,5 млн руб.).

Все займы будут предоставлены на год «в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Нижегородской области, пополнения остатков средств на счете регионального бюджета в течение финансового года». Итоги электронных аукционов подведут 23 июля.

Ранее региональный минфин уже объявлял подобные аукционы, но они были отменены после снижения регулятором ключевой ставки с 7,75% до 7,5%. Согласно условиям новых конкурсов, процентная ставка за пользование каждым кредитом снижена с 8,75% до 8,5%.

Анастасия Еремина