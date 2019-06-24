24 июня, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Аукционы на предоставление восьми кредитов Нижегородской области отменены

Как сообщается на портале госзакупок, восемь электронных аукционов на предоставление Нижегородской области возобновляемых кредитных линий в общей сложности на 6 млрд руб. отменены, причины не уточняются. Итоги конкурсов должны были подвести 1 июля.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, каждый кредит планировали привлечь на 365 дней по ставке 8,75% годовых, что было на 1% выше ключевой ставки Центробанка. Так, четыре линии с лимитом в 1 млрд руб. обошлись бы в 87,5 млн руб., еще четыре с лимитом в 500 млн руб. – в 43,75 млн руб. На прошлой неделе регулятор понизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5% годовых.

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Cпециальный проект

Интервью

Приложения

Профиль пользователя