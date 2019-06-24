Аукционы на предоставление восьми кредитов Нижегородской области отменены

Как сообщается на портале госзакупок, восемь электронных аукционов на предоставление Нижегородской области возобновляемых кредитных линий в общей сложности на 6 млрд руб. отменены, причины не уточняются. Итоги конкурсов должны были подвести 1 июля.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, каждый кредит планировали привлечь на 365 дней по ставке 8,75% годовых, что было на 1% выше ключевой ставки Центробанка. Так, четыре линии с лимитом в 1 млрд руб. обошлись бы в 87,5 млн руб., еще четыре с лимитом в 500 млн руб. – в 43,75 млн руб. На прошлой неделе регулятор понизил ключевую ставку с 7,75% до 7,5% годовых.

Анастасия Еремина