У экс-главы Татфондбанка обнаружили квартиру, парковочное место и акции на 9,7 тысяч рублей

Экс-глава Татфондбанка Роберт Мусин владеет квартирой площадью 520,8 кв. м. в доме на улице Тельмана, 40, парковочным местом площадью 39 кв. м и 9,7 тыс. акций АО «Корпорация “Трансстрой”» номинальной стоимостью 1 руб. за акцию. Оценка недвижимости не производилась. Такие данные опубликовала в едином реестре сведений о банкротствах конкурсный управляющий банкира Елена Рогожкина.

Ранее сообщалось, что госпожа Рогожкина просит суд привлечь к ответственности супругу экс-главы Татфондбанка Лидию Мусину за сокрытие информации. Управляющий считает, что госпожа Мусина не предоставила по требованию суда данные о принадлежащих ей акциях ПАО «Газпром», хотя эти ценные бумаги могут быть совместно нажитым имуществом.

Как писал “Ъ-Казань”, дело Роберта Мусина передано в Вахитовский райсуд для рассмотрения по существу. Банкиру грозит 10 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Совокупный ущерб от действий господина Мусина оценивается более чем в 53 млрд руб.

“Ъ-Казань”