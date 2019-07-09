Конкурсный управляющий Роберта Мусина просит привлечь его жену к ответственности за сокрытие информации

Елена Рогожкина, конкурсный управляющий экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина, просит суд привлечь к ответственности супругу банкира Лидию Мусину. По данным госпожи Рогожкиной, госпожа Мусина не представила суду ранее истребованные сведения, в том числе о ценных бумагах семьи и их залоге, пишет Regnum.

В марте Елена Рогожкина в рамках банкротного дела экс-главы ТФБ подала ходатайства, которые касались договора дарения на дом и участков общей площадью 0,9 га в поселке Большие Ключи под Казанью, а также информации о имеющихся у Лидии Мусиной ценных бумагах ПАО «Газпром». Судья удовлетворила оба ходатайства. Однако по первому госпожа Мусина не ответила, а по второму — предоставила неполную информацию. Госпожа Рогожкина считает, что эти ценные бумаги могут быть совместно нажитым имуществом.

Заседание суда назначено на 26 июля. За не предоставление всей информации супруге банкира грозит штраф.

Как писал “Ъ-Казань”, дело Роберта Мусина передано в Вахитовский райсуд для рассмотрения по существу. Банкиру грозит 10 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Совокупный ущерб от действий господина Мусина составил более 53 млрд руб.

“Ъ-Казань”