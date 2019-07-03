Экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину грозят 10 лет лишения свободы

Экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину грозит 10 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 201 УК РФ («злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), сообщает Следственный комитет России по Татарстану. Общий совокупный ущерб от действий господина Мусина составил более 53 млрд руб. . Дело передано в Вахитовский райсуд.

По данным регионального управления СКР, которое вело расследование, банкир в декабре 2016 года (перед введением временной администрации) вывел из Татфондбанка ликвидное залоговое обеспечение на сумму более 20 млрд. руб., которое было предоставлено АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького», ООО «ПСО “Казань”», ООО «Ягодинская Слобода», АО «Казанский хлебозавод №3», Госжилфондом при Президенте РТ и ООО «Интерстар». Кроме того, как считает следствие, господин Мусин не погасил задолженности по кредитам перед банком в размере более 7 млрд руб. Также подозреваемый заключил ряд договоров о выделении кредитной линии Татфондбанком ООО «Бытовая электроника» (бренд Domo), деятельность которого Роберт Мусин контролировал через ряд взаимосвязанных юридических лиц, зная, что фирма не способна погасить кредитную задолженность. Впоследствии более 19 млрд. руб. банку возвращены не были.

Всего в деле рассматривается шесть эпизодов злоупотреблений полномочиями Робертом Мусиным. Во время следствия СКР допросило 300 свидетелей, провело более 10 судебных экспертиз, а также произвело более 200 выемок, обысков, осмотров предметов и документов. Объем уголовного дела составил 517 томов, в том числе обвинительное заключение — 3 тома.

Как писал “Ъ-Казань”, ранее первый зампрокурора Татарстана Сергей Старостин утвердил обвинение по уголовному дело в отношении экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина.

“Ъ-Казань”