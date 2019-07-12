«Интерфакс»: пожар возле ТЭЦ в Мытищах произошел во время земельных работ

Пожар около ТЭЦ-27 в Мытищах произошел после повреждения подземной газовой трубы во время земельных работ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. «Характер повреждений на трубе говорит о высокой вероятности внешнего воздействия через глубокие слои грунта»,— сказал собеседник агентства.

По его словам, состояние трубопровода до строительных работ вопросов не вызывало. «В соответствии с документацией, газопровод обслуживался своевременно и поддерживался в надлежащем состоянии»,— заявил источник.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после пожара около ТЭЦ по ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса).

По версии следствия, из газопровода, осуществляющего подачу топлива на ТЭЦ, произошел выброс газа, который привел к пожару на территории ООО «Навигатор». Ущерб компании оценивается в 150 млн руб. В результате происшествия один человек погиб, не менее 13 пострадали.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ FM”.