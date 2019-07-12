Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля на 2019 год с 65 до 62 руб. за доллар в третьем квартале и с 66 до 63 руб. за доллар в четвертом квартале, рассказал РБК начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик.

По его словам, изменения связаны с новой риторикой ФРС, перспективой снижения ставок в США и смягчения денежно-кредитной политики американского регулятора.

Ранее рубль резко укрепился по отношению к доллару и евро.

О том, какие факторы влияют на рост российской валюты,— в публикации “Ъ FM”.